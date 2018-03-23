На красной дорожке Каннского кинофестиваля запретили селфиться

71-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 8 по 19 мая 2018 года.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Директор кинофестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу "Le Film Français" сообщил о грядущих изменениях. Среди них – запрет на селфи на красной дорожке. Фремо полагает, что селфи на красной дорожке создают "неуместный беспорядок".

Еще одним из новшеств будет отмена пресс-показов фильмов для журналистов. До настоящего время представители СМИ могли посмотреть киноленты утром, перед вечерней премьерой.

71-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 8 по 19 мая 2018 года.