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Полиция у супермаркета, где произошел заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции

Шестнадцать человек пострадали после серии нападений на юге Франции

© AFP 2018/ ERIC CABANIS
Новости
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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате череды нападений во французском департаменте Од в пятницу пострадали шестнадцать человек, сообщает РИА Новости.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).




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