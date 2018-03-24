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Девушка занимается йогой

Вечная молодость и стройность: ученые совершили прорыв в геронтологии

© pixabay
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Как прожить подольше, не старея – эта проблема всегда занимала умы людей.

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. Геронтология с момента своего появления стала одним из самых востребованных направлений в медицинской науке. И похоже, ученым из Австралии и Британии удалось совершить прорыв.

Объединенная группа ученых из университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и Медицинской школы Гарварда нашли способ замедлить старение тела человека, при этом не нанося ему вреда, сообщает Sputnik Молдова.

Архивное фото.
© Sputnik. Валерий Мельников
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Препарат, разработанный медиками, оказывает необычное действие на человеческий организм. Путем воздействия на определенные процессы клеточного метаболизма, препарату удается произвести тот же эффект, что и серьезная тренировка в фитнес-зале. Выносливость тела заметно повышается.

Большой ажиотаж это известие вызвало среди тех, кто хочет обрести хорошую физическую форму, но не готов к регулярным тренировкам. Однако оказалось, что у препарата есть и еще один эффект, который может совершить целую революцию в геронтологии. Выяснилось, что применение этого препарата восстанавливает клеточный метаболизм и возвращает его к тем же показателям, который наблюдается у молодых клеток.

Эксперименты показали, что лабораторные мыши, которые получали этот препарат, всего за четыре недели увеличили свою выносливость в два раза. Это происходит за счет активных веществ, которые стимулируют активность белка, формирующего кровеносные сосуды.




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