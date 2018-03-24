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Британские ученые назвали главные причины возникновения рака

© Sputnik. Варвара Гертье
Новости
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Самой распространенной причиной возникновения рака, которой можно избежать, стал табачный дым. Более 17,7 процентов случаев заболевания раком у мужчин и 12,4 процентов у женщин вызваны именно этим фактором.

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. Ученые из Центра исследования рака в Великобритании узнали главные причины возникновения онкологических заболеваний и рассказали, как снизить количество заболевших.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Eurekalert, только в Британии можно было бы избежать более 135,5 тысячи случаев заболевания раком ежегодно — более трети от общего числа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Самой распространенной причиной возникновения рака, которой можно избежать, стал табачный дым. Более 17,7 процентов случаев заболевания раком у мужчин и 12,4 процентов у женщин вызваны именно этим фактором. На втором месте идет избыточный вес, а на третьем — избыточное воздействие ультрафиолетового излучения при загаре.

Среди других причин возникновения онкологических заболеваний значатся употребление алкоголя, загрязнение воздуха и недостаточное потребление клетчатки.

Ученые отмечают, что всех этих случаев можно избежать, если вести здоровый образ жизни.

"Здоровый образ жизни не гарантирует того, что вы не заболеете раком, но шансы определенно будут в вашу пользу. Эти цифры показывают, что каждый из нас может принимать меры для того, чтобы снизить риск возникновения заболевания", — заявил глава центра Харпал Кумар.




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