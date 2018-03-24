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Установка автодорожной арки Крымского моста

В Украине планируют препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту

© Sputnik. Aleksey Pavlishak
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В мае по мосту через Керченский пролив сможет передвигаться легковой транспорт и пассажирские автобусы, несмотря на то, что старт движения автомобилей по мосту был запланирован на декабрь 2018 года.

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. "Меджлис крымско-татарского народа"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов, сообщает РИА Новости.

В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю".

Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры
© Sputnik. Алексей Павлишак
Первые пойдут в мае: мост через Керченский пролив строится с опережением

На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.

Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, но заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, Ислямов стал фигурантом еще одного уголовного дела — о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров. По словам Бальбека, это позволит Ислямову пополнять свою казну и оплачивать диверсионные акции против Крыма. 

"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией, ее лидеры — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.




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