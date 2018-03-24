Хаджимба и Путин по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. 24 марта состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт президента Абхазии.
"Президент Республики Абхазия и Президент Российской Федерации обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", — говорится в сообщении.
Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с убедительной победой в выборах президента Российской Федерации.
По официальным итогам выборов президента, действующий глава России Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов.