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Хаджимба и Путин по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

© flickr.com/ Esparta Palma
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Во время телефонной беседы президент Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. 24 марта состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Президент Республики Абхазия и Президент Российской Федерации обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", — говорится в сообщении.

 Рауль Хаджимба поздравил  Владимира Путина с убедительной победой в выборах президента Российской Федерации. 

По официальным итогам выборов президента, действующий глава России Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов.




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