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Акции протеста в Барселоне, 23 марта 2018 года

В результате столкновений в Барселоне пострадало 35 человек

© AFP 2018/ LLUIS GENE
Новости
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Акции протеста прошли после того, как Верховный суд Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с референдумом о независимости региона осенью прошлого года.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. В Барселоне и других городах Каталонии прошли акции протеста после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам. 

В столкновениях с полицией пострадали 35 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинские службы города.

Карлес Пучдемон
© Sputnik. Тьерри Монасс
Пучдемон заявил, что наступили последние дни республиканской Каталонии

Участники одной из акций протеста, в которой участвовали около двух тысяч человек, попытались подойти к зданию представительства правительства Испании в Каталонии. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки и пытались прорвать полицейские кордоны. Правоохранители применили дубинки и выстрелили холостыми патронами в воздух.

Ранее стало известно, что Верховный суд Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам, 13 из них обвиняются в организации восстания осенью прошлого года. Пятеро из обвиняемых арестованы.

Также суд выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.




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