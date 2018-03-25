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Весы

"Отключить" чувство голода: разработан новый способ борьбы с лишним весом

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Никаких осложнений и побочных эффектов после эксперементов нерва не наблюдалось. Исследователи отмечают, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. Аппетит снижается, если заморозить блуждающий нерв, к такому открытию пришли ученые из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Общества интервенционной радиологии.

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори, Университета штата Нью-Йорк в Буффало и медицинского центра Университета штата Пенсильвания провели исследование с участием десяти пациентов с первой и второй степенью ожирения. 

Каждому из них провели процедуру по замораживанию заднего ствола блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и с помощью криогенного аргона замораживали определенную часть нерва. После этого в течение 90 дней ученые наблюдали за состоянием людей.

Согласно результатам исследования все участники эксперимента отметили снижение аппетита. Вес пациентов уменьшился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела (ИМТ) упали на 14%.

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© REUTERS/ Michaela Rehle
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Никаких осложнений и побочных эффектов после заморозки блуждающего нерва не наблюдалось. Исследователи отмечают, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.

"Медицинская литература показывает, что подавляющее большинство программ по снижению веса оказываются неудачными, особенно когда люди пытаются уменьшить потребление пищи. Когда наши желудки пусты, организм чувствует это и в поисках пищи переключается на "режим выживания", — говорит главный автор работы Дэвид Пролого.

По словам ученого, данное исследование направлено на уменьшение силы сигнала, который пустой желудок передает в мозг.

"Мы разработали это лечение для пациентов с первой и второй степенью ожирения для того, чтобы уменьшить эффект истощения организма, появляющийся при борьбе с лишним весом", — объясняет Пролого.

Ученые подчеркивают, что исследование является пилотным и требует дальнейшей разработки с большим количеством участников и более длительным сроком наблюдения за пациентами.




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