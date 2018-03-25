Минобороны России привели доказательства производства "Новичка" в США

Ученый из Минобороны сообщили, что формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное вещество "в любой подготовленной лаборатории".

СУХУМ, 25 мар —Sputnik. У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа "Новичок", заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием".

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", — сказал Рыбальченко в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники центра химических исследований и разработок армии США. Соответствующие документы Рыбальченко представил в студии.

"Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили", — сказал специалист, подчеркнув, что не может объяснить, "куда оно делось".

Ученый также считает, что формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное вещество "в любой подготовленной лаборатории".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.