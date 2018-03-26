Некоторые из погибших в Кемерово детей праздновали начало каникул

При пожаре в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 53 человека, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 16 человек.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Несколько детей, погибших в пожаре в Кемерово, приехали в торговый центр вместе с учительницей праздновать начало весенних каникул, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.

"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — сказал собеседник агентства.

О судьбе родителей и педагога, сопровождавших детей, пока ничего неизвестно.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 53 человека, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 16 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).