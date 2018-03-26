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Флаги России и США на здании посольства США.

Посольство России в США призвало Вашингтон повлиять на Лондон

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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В заявлении российской дипмиссии говорится, что Великобритании, младшему партнеру США, в сложившейся ситуации как никогда "необходимы из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности".

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Америка может повлиять на Великобританию в вопросе с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ради того немногого позитива, который еще остался в российско-американских отношениях, заявило посольство России в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости.

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США – более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство обнародовало заявление на фоне ряда публикаций в СМИ о том, что власти США в знак солидарности с Великобританией намерены выслать российских дипломатов и ожидают того же от своих европейских союзников.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.




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