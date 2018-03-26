Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету

Ракету, которую запустили йеменские повстанцы-хуситы, перехватили военно-воздушные силы Саудовской Аравии на северо-востоке Эр-Рияда раньше, чем она приземлилась.

СУХУМ, 26 мар —Sputnik. В районе города Эр-Рияд в Саудовской Аравии военно-воздушные силы страны перехватили ракету, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась".

"Аль-Арабия" публикует кадры запуска противоракет комплекса "Пэтриот".

​Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации "Аль-Арабии", предположительно, один человек погиб.

Йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.