Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету

СУХУМ, 26 мар —Sputnik. В районе города Эр-Рияд в Саудовской Аравии военно-воздушные силы страны перехватили ракету, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась".
"Аль-Арабия" публикует кадры запуска противоракет комплекса "Пэтриот".
UPDATE: #Saudi forces intercept 7 #Houthi missiles, including one over Riyadh https://t.co/s4TdYoXf6e pic.twitter.com/TBGVGYNZwv— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 26 марта 2018 г.
Позднее представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена. Все они, как утверждается, были уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации "Аль-Арабии", предположительно, один человек погиб.
Йеменские повстанцы-хуситы неоднократно запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.