Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56

В Следственном комитете России сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Число погибших при пожаре в Торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 56, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.