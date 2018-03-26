Очевидцы: работники ТЦ в Кемерово обманывали, что в кинотеатре никого нет

Окончательное число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово составляет 64 человека. Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Работники торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово обманули тех, кто пытался пробраться в кинотеатр для спасения находившихся там, сказав, что в залах никого нет, сообщает RT со ссылкой на одного из очевидцев трагедии.

"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом — RT). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей", — сказала RT девушка, чей молодой человек выносил детей из горящего кемеровского ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.