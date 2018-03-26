В Москве скончался Сергей Мавроди

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Основатель МММ Сергей Мавроди скончался на 63 году жизни в московской больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Москва", цитирующее его помощника Александра Власова.

"У него были хронические заболевания", — сказал он.

Сергей Мавроди являлся создателем МММ, самой известной финансовой пирамиды в РФ. В начале 1990-х ее жертвами стали миллионы человек. Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007-го он вышел на свободу.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело.