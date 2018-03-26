Польша проинформировала посла России о своем решении по поводу высылки

Ряд стран Евросоюза рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из России из-за инцидента в Солсбери, сообщает источник, знакомый с вопросом.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши проинформировало посла России в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.