США вышлет российских дипломатов

Соединенные Штаты 60 дипломатам из России отводят неделю на то, чтобы покинуть страну.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. США приняли решение о высылке российских дипломатов с формулировкой "российские разведчики" и закрытии генконсульства России в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля", сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника из администрации США.

"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок", — сказал чиновник журналистам.

В сообщении говорится, что "США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.