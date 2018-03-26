Вслед за США еще шесть стран заявили о высылке российских дипломатов

Вслед за заявлением США о высылке российских дипломатов из страны, последовали аналогичные заявления от Украины, Латвии, Франции, Эстонии, Литвы и Чехии. Такой шаг принят в знак солидарности с властями Великобритании в связи с "делом Скрипаля".

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Заявление США о высылке десятков "российских разведчиков" и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, повлекло за собой аналогичные заявления от союзников НАТО и партнеров по всему миру, сообщает РИА Новости.



Данный шаг предпринят в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля". О высылке 13 российских дипломатов заявил президент Украины Петр Порошенко.

Посольство РФ в Риге сообщает о высылке одного российского дипломата и сотрудника "Аэрофлота" из Латвии.

© Sputnik. Alexey Agaryshev США вышлет российских дипломатов

Четырех российских дипломатов вышлет Франция, сообщает Рейтер.

Военного атташе посольства России вышлет из страны Эстония, об этом сообщил глава МИД республики.

Из-за "дела Скрипаля" из Литвы высылают трех российских дипломатов, об этом сообщил глава МИД.

Польша подозревает российских дипломатов в "нелегальной деятельности" на территории страны, об этом сообщил глава МИД страны.

Троих российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" высылает Чехия, об этом также сообщили в МИД Чехии.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились сразу после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к делу отравления в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сергей Скрипаль работал на британские спецслужбы.