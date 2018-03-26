Евро превысил отметку 71 рубль на фоне политических событий

Рубль попал под давление на фоне новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Впервые с 20 марта евро превысил отметку 71 рубль, попав под давление на фоне новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран в связи с "делом Скрипаля", сообщает РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

© Sputnik. Владимир Астапкович Вслед за США еще шесть стран заявили о высылке российских дипломатов

В понедельник было объявлено, что 14 стран ЕС, а также США и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.38 мск снижался на 0,15 рубля — до 57,14 рубля, курс евро рос на 0,31 рубля и равнялся 71,04 рубля.

Ранее в понедельник после объявлений о высылке дипломатов евро дорожал до 71,0575 рубля – максимум с 20 марта.

Дополнительным фактором роста евро к рублю является закрепление европейской валюты на форекс выше отметки 1,24 доллара.