Бывший посол ЕС в России заявил, что Крым Украине не вернуть

Санкции против России не помогут Киеву вернуть Крым, но сохранятся и "возможно, будут всегда", заявил бывший посол ЕС в России.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Экс-посол Евросоюза в России Майкл Эмерсон заявил, что у Украины нет шансов "вернуть" Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью "Апострофу".

По его словам, Евросоюз и США в большей степени озабочены положением на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит "иначе".

"Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка", — отметил Эмерсон.

По словам британского эксперта, у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой, по его мнению, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.