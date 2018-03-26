Количество российских дипломатов в США сократится вдвое после высылки

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Дипсостав посольства России в США сократиться вдвое из-за выдворения российских дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

"Это примерно больше, чем половина. Я просто, так как я только что приехал, точно не считал", — сказал он.

США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе, 12 сотрудников постпредства страны при ООН и закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.