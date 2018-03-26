Экс-полковник КГБ: высылка дипломатов не повлияет на работу разведки

Ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Если среди российских дипломатов и есть сотрудники разведки РФ, то их высылка западными странами не сможет нарушить её эффективную работу, сказал РИА Новости ветеран советской разведки, писатель и публицист Михаил Любимов.

© Sputnik. Владимир Астапкович Вслед за США еще шесть стран заявили о высылке российских дипломатов

Советского разведчика Любимово власти Англии объявили в 1965 году персоной нон грата и выслали из страны.

Ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории" назвал объявленные рядом западных стран меры в отношении РФ глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Вывернутся, это дело наживное", — сказал Любимов РИА Новости.

Аналогичный политический ход Великобритании по отношению к России был в 1971 году, когда страна выслала 105 советских дипломатов. Бывший сотрудник советской разведки напомнил, что среди высланных были и сотрудники внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба.

"Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой", — сказал Любимов.

В 1974-1976 годах Любимов был заместителем начальника англо-скандинавского отдела внешней разведки КГБ и возглавлял организацию работы по Великобритании.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились сразу после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к делу отравления в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сергей Скрипаль работал на британские спецслужбы.