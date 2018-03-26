Политолог: Трамп доказывает свою чистоту за счет российских дипломатов

Соединенные Штаты отводят неделю 60 дипломатам из России на то, чтобы покинуть страну, кроме того Канада, Украина и 15 стран Евросоюза намерены выслать ряд российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Высылка российских дипломатов из США — попытка администрации Трампа отбиться от нападок в том, что президент пришел к власти с помощью России и доказать свою чистоту. Об этом в интервью радио Sputnik заявил политолог Николай Трапш.

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"Очевидный признак того, как администрация Трампа пытается показать, что она находится в конфронтации в России", — отметил Трапш.

Политолог назвал неадекватными мерами высылку российских дипломатов, для которой нет никаких оснований.

"Не было бы случая с Скрипалем (скандал с отравлением экс-офицера ГРУ в Великобритании – ред.), был бы другой случай. Мы уже наблюдали, как арестовывались помещения консульства в Сан-Франциско, с нарушением самого же американского законодательства", — напомнил он.

По мнению Николая Трапш, сложившаяся ситуация — повод для того, чтобы сверить часы.

"Если Россия хочет отстаивать свои национальные интересы, должна быть готова к тому, что будет оказываться активное системное противодействие. Все акты ведутся синхронно, с участием всех стран с того момента, когда Россия начала жестко показывать, что у нее есть свои геополитические интересы и устремления. Мы четко можем наблюдать на примере экономических санкций. Очевидно, что многим странам ЕС эти санкции невыгодны. Но, тем не менее, степень коллективного влияния на индивидуальные позиции отдельных стран очень велика", — подчеркнул политолог.

Трапш считает, что американские власти совершенно не устраивает, что у России есть самостоятельная позиция.

"Очевидно, что все меры направлены на одно — поколебать у российского руководства уверенность в том, что оно делает, сдвинуть его с линии во внешней политике, тем самым добиться уступок. Но пока очевидно, что этого не будет", — отметил Николай Трапш.

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Политолог заметил, что те, кто планирует высылку дипломатов недооценивают воздействие мер на общественное мнение и на ситуацию внутри России.

"Внутри России эти меры не вызывают суеверного ужаса, а вызывают отторжение к тем, кто их вводит. Рассчитывать на то, что меры ввергнут Россию в абсолютную изоляцию, тоже маловероятно. Есть много вопросов повестки дня, по которой ЕС будет вынужден с Россией разговаривать. Другой вопрос, что они пока не разочаровались в том, чтобы разговаривать с позиции силы и таких демонстраций. Но рано или поздно они придут к пониманию того, что эти меры не приносят того эффекта, на которой рассчитаны. Нет смысла бесконечно их продолжать, потому что рано или поздно они могут перейти в горячую стадию, которая никому не нужна", – считает Трапш.

Соединенные Штаты отвели 60 дипломатам из России неделю на то, чтобы они покинули страну, кроме того Канада, Украина и 15 стран Евросоюза намерены выслать ряд российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.