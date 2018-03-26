Британия выдвигает ультиматум Евросоюзу: свободная торговля после Brexit

Переговоры по Brexit продлятся до ноября нынешнего года, после чего их результаты должны одобрить Европарламент и британский законодательный орган. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Великобритания выдвинула ультиматум Евросоюзу и грозит отказаться от выплаты ЕС согласованных 40 миллиардов евро, если тот не заключит с Британией соглашение о свободной торговле после Brexit, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой Daily Express.

© AFP 2018/ JUSTIN TALLIS Надежда на лордов: в ЕС ждут отказа Британии от Brexit

"Это возможно, если мы не получим выгодную для нас торговую сделку", — заявил министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Ранее глава британского Минфина Филип Хаммонд заявил, что двустороннее торговое соглашение должно включать в себя сферу оказания финансовых услуг и может быть заключено лишь при условии, если в нем будут учтены интересы всех сторон.

23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС, на котором за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев. Почти через год, 19 июня 2017 года, начались официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из Евросоюза.

В январе нынешнего года сообщалось, что Британия, которая должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года, не согласилась с требованием исполнять законы ЕС после Brexit.

Проект текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС, составленный Еврокомиссией по итогам первого этапа переговоров Брюсселя и Лондона, был отвергнут Лондоном. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что этот проект соглашения содержит положения, угрожающие конституционной целостности Соединенного Королевства. 7 марта председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидерам ЕС направлена стратегия второго этапа переговоров по Brexit.

Переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС составит 21 месяц, как договорились 19 марта Британия и Евросоюз.