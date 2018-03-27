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Глава КНДР Ким Чен Ын

СМИ: Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Пекин

© Sputnik. Илья Питалев
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отказалась комментировать возможные контакты официальных представителей КНДР и Китая.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Пекин, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Блумберг".

По данным агентства, дальнейшие детали визита, в частности, с кем встретится лидер КНДР и как долго продлится визит, не сообщаются.

Ранее японское агентство Киодо сообщило, что специальный поезд перевез Ким Чен Ына через пограничный город Даньдун.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что на минувших выходных на железнодорожном вокзале в Даньдуне был замечено официальное лицо из КНДР, заявила, что не владеет никакой информацией. Она также не стала комментировать и возможные контакты официальных представителей двух стран.




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