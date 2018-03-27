12:13 27 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Ученый во время работы в лаборатории

Клетки живых организмов оказались "умнее" информационной техники

© Fotolia/ Hoda Bogdan
Новости
Получить короткую ссылку
420

Современная информационная техника различает два состояния сигнала (двоичный код), клетка живого организма способна достоверно различить четыре уровня сигналов.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Группа ученых из России и Швейцарии установила в ходе экспериментов, что клетки живых организмов способны передавать больше информации, чем считалось раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

Главной мишенью современных лекарств являются рецепторы, связанные с G-белками (GPCR). Именно поэтому, как сообщил заведующий лабораторией фармакологии природных соединений в Дальневосточном университете Владимир Катанаев, важно знать объем информации, который клетка может получать через эти рецепторы.

"Сигнальные системы GPCR обладают значительно более высокой информационной емкостью, чем считалось ранее. Мы оцениваем пропускную емкость этой системы передачи сигнала выше двух бит. Это означает, что клетка способна достоверно различить, по крайней мере, четыре уровня концентрации агониста (химическое вещество, которое вызывает отклик рецептора)", — сказал ученый.

Результаты исследования могу быть полезны при разработке лекарств, так как открытие решает загадку о принципах внутриклеточной передачи сигналов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр государственного языка
    Язык из мэрии уведет

    Как Центр государственного языка Латвии затягивает проверку знаний мэра города Даугавпилса, которому выделили две тысячи евро на изучение латышского.

  • Раса Юкнявичене
    Отечество или бизнес

    Бывший министр обороны Литвы призывает местных политиков отказаться от своего бизнеса в России после доклада, представленного литовской разведкой.

  • Виктор Степанюк
    Экономикой по унионизму!

    С унионизмом в Молдове надо бороться не идеологическими, а социально-экономическими мерами, считает бывший вице-премьер правительства Виктор Степанюк.

  • Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото
    Не мы это!

    МИД Таджикистана опровергает сведения о переправке через свою границу с Афганистаном оружия для террористической группировки "Талибан".

  • Капельница
    iPhone смерти

    В Узбекистане три человека погибли при попытке достать упавший в выгребную яму iPhone.

  • Яна Тоом
    Европейский раскол

    Дело Скрипаля и акция остракизма России демонстрирует явный внешнеполитический раскол ЕС, считает эстонский депутат Европарламента.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Трагедия в Кемерово: десятки погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре
Путин возложил цветы на месте трагедии в Кемерово
Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово – инфографика на sputnik.by
Пожар в торговом центре в Кемерово

Соцсети

Sputnikabkhazia