Клетки живых организмов оказались "умнее" информационной техники

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Группа ученых из России и Швейцарии установила в ходе экспериментов, что клетки живых организмов способны передавать больше информации, чем считалось раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

Главной мишенью современных лекарств являются рецепторы, связанные с G-белками (GPCR). Именно поэтому, как сообщил заведующий лабораторией фармакологии природных соединений в Дальневосточном университете Владимир Катанаев, важно знать объем информации, который клетка может получать через эти рецепторы.

"Сигнальные системы GPCR обладают значительно более высокой информационной емкостью, чем считалось ранее. Мы оцениваем пропускную емкость этой системы передачи сигнала выше двух бит. Это означает, что клетка способна достоверно различить, по крайней мере, четыре уровня концентрации агониста (химическое вещество, которое вызывает отклик рецептора)", — сказал ученый.

Результаты исследования могу быть полезны при разработке лекарств, так как открытие решает загадку о принципах внутриклеточной передачи сигналов.