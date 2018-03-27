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Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

Путин назвал причины пожара в Кемерово

© Sputnik. Алексей Дружинин
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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (16)
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Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 67 человек.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Глава России Владимир Путин назвал причиной пожара в Кемерово преступную халатность и разгильдяйство, сообщает РИА Новости.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара.

Глава государства поручил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло при расследовании пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

  • Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    © Sputnik. Алексей Дружинин
  • Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    © Sputnik. Алексей Дружинин
  • Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    © Sputnik. Алексей Дружинин
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© Sputnik. Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 67 человек, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (16)



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