Источник: при пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок

Всего, по официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. Разбор завалов продолжается.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Среди погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 41 ребенок, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.

"В списке погибших фамилии 41 ребенка", — сказал собеседник агентства.

Всего, по официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. Разбор завалов продолжается.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.