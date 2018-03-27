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Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Источник: при пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок

© Sputnik. Alexandr Kryazhev
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Пожар в торговом центре в Кемерово (16)
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Всего, по официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. Разбор завалов продолжается.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Среди погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 41 ребенок, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.

"В списке погибших фамилии 41 ребенка", — сказал собеседник агентства.

Всего, по официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека. Разбор завалов продолжается.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (16)



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