Следственный комитет России назвал версии причин пожара в Кемерово

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Председатель СК Александр Бастрыкин на совещании с президентом страны назвал основными версиями причин пожара в торговом центре в Кемерово замыкание электрики и "применение открытого огня", сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня", — отметил он.

Следствие назначило электротехническую, строительную и техническую экспертизы.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Источник: при пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе много детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших, провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, встретился с инициативной группой граждан.