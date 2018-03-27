Путин подписал Указ об объявлении траура в связи с трагедией в Кемерово

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур со вторника в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших, провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, встретился с инициативной группой граждан.