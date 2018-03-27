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Заседание Попечительского совета Фонда Горчакова с участием главы МИД РФ С. Лаврова

Лавров о высылке российских дипломатов из 20 стран: ответим на хамство

© Sputnik. Евгений Одиноков
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (41)
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия США.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Россия без сомнений ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, Вашингтон вышлет 60 человек и закроет российское генконсульство в Сиэтле.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (41)



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