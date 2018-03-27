Более ста двадцати тысяч человек покинули Восточную Гуту

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли больше 122 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.
"Двадцать седьмого марта 2018 года по состоянию на 15 часов (мск) через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики организован выход более 1600 мирных жителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Центра примирения организовали раздачу горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также оказали всем нуждающимся медицинскую помощь.