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Ребенок на улице города Дума после сообщения о воздушном ударе в Восточной Гуте, Сирия

Более ста двадцати тысяч человек покинули Восточную Гуту

© AFP 2018/ Hasan Mohamed
Новости
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На официальном сайте Минобороны России была продолжена онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения в районах пункта пропуска гумкоридоров "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил".

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли больше 122 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

Ситуация в Восточной Гуте
© Sputnik. Михаил Алаеддин
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"Двадцать седьмого марта 2018 года по состоянию на 15 часов (мск) через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики организован выход более 1600 мирных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Центра примирения организовали раздачу горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также оказали всем нуждающимся медицинскую помощь.




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