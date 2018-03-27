Витаса арестовали на семь суток за стрельбу

Полиция составила на Витаса административный протокол. По статье КоАП о мелком хулиганстве ему грозило до 15 суток ареста.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Известный российский певец Витас арестован на семь суток за стрельбу из пистолета Одинцовским городским судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Виталий Грачев, известный как Витас, "устроил стрельбу из охолощенного пистолета" у собственного загородного дома в Барвихе. Был ли он пьян, как утверждают некоторые СМИ, не уточнялось.

Полиция составила на Витаса административный протокол. По статье КоАП о мелком хулиганстве ему грозило до 15 суток ареста.