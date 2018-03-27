Пользователи Twitter выбрали, какое генконсульство США в России закрыть

Посольство России в США предложило проголосовать за то, какую американскую дипмиссию пользователи считают нужным закрыть в ответ на объявление о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. Среди пользователи микроблога Twitter был проведен опрос посольством России в США, в результате которого за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге проголосовало 47% респондентов, сообщает РИА Новости.

Закрыть генконсульство в Екатеринбурге предложило 35% участников голосования, 18% — за закрытие дипмиссии во Владивостоке.

Всего в опросе приняли участие 57,5 тысячи человек.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Ирландия, Украина и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском городе Солсбери. В частности, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку дипломатов и закрытие генконсульства России в США.