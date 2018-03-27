"Связанные" огнем: память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте

ГУДАУТА, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Память, погибших во время пожара в Кемерово, почтили у мемориала жертв Латской трагедии в Гудауте во вторник 27 марта.
Один из организаторов памятной церемонии Сария Чамагуа рассказала, что место это было выбрано не просто так.
"Прошло 25 лет со дня, когда взрослые и дети из села Лата погибли в сбитом вертолете. Когда я увидела по телевизору случившееся в Кемерово, то, что там заживо сгорели люди, я сразу вспомнила о Латской трагедии, о той боли, которую испытал наш народ. Мы с друзьями решили провести такую акцию в поддержку жителей города Кемерово", — сказала Чамагуа.
Соболезнования родственникам погибших выразил Амир Цушба, который тоже принял активное участие в проведении памятной акции. Он отметил, несмотря на то, что прошло немало лет со дня Латской трагедии, чувство скорби не прошло.
Жительница Гудауты Милана Боджгуа считает, что зажечь свечи в память о тех, кто погиб в пожаре в Кемерово, это то немногое, что жители
Абхазии могут сделать в поддержку их близких.
"К сожалению, это единственное, что мы можем сделать для этих людей — зажечь свечи здесь и в церкви. Это то, что зависит от нас, и хотелось бы таким образом хоть немного поддержать кемеровчан", — отметила Боджгуа.
Жительница Гудауты Гунда Чакветадзе призналась, что осмыслить то, что произошло в Кемерово очень сложно, но не прийти она не могла, так как трагедия в этом российском городе болью отозвалась в ее сердце.
"Это ужасная трагедия. Погибло большое количество людей, в том числе дети. У меня внуки и мы тоже ходим в подобные места. Я даже на секунду не хочу представить такое. Мы только можем почтить память этих людей и не прийти сюда я, конечно же, не могла", — поделилась Чакветадзе.