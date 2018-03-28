Первые выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся в среду

Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил в течение дня распределить федеральные средства, поступившие на счета Кемеровской области, пострадавшим и семьям погибших людей.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Первые выплаты семьям погибших при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начнутся в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника областного департамента соцзащиты населения Наталью Круглякову.

"С семьями ведется работа в круглосуточном режиме… Со вчерашнего дня ведется подготовка списков для проведения выплат. Готовим пакеты документов. Сегодня планируем начать первые выплаты по списку погибших. Работа с семьями постоянно на контроле", — сказала она в среду на заседании оперативного штаба по ЧП.

В свою очередь замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил в течение дня распределить федеральные средства, поступившие на счета Кемеровской области, пострадавшим и семьям погибших людей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.