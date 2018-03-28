Исследователи отмечают, что главной функцией ранее неизвестного органа является защита от механических повреждений.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Американские медики открыли новый орган человека — сеть микроскопических каналов в соединительной ткани, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал "Известия".

© Sputnik. Варвара Гертье Британские ученые назвали главные причины возникновения рака

Микроструктуры, заполненные жидкостью, выполняют амортизационную функцию, защищая органы от механических повреждений. Ученые обнаружили эти каналы практически во всех органах.

По предварительным расчетам, в этих микропротоках содержится пятая часть всей жидкости в организме.

Каналы могут быть связаны с образованием раковых метастаз, поэтому исследователи сосредоточились на анализе содержимого микропротоков с целью найти возможность ранней диагностики канцерогенных заболеваний.