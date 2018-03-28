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Лаборатория биомедицинских клеточных технологий во Владивостоке

Американские медики открыли новый орган человека

© Sputnik. Виталий Аньков
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Исследователи отмечают, что главной функцией ранее неизвестного органа является защита от механических повреждений.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Американские медики открыли новый орган человека — сеть микроскопических каналов в соединительной ткани, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал "Известия".

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Микроструктуры, заполненные жидкостью, выполняют амортизационную функцию, защищая органы от механических повреждений. Ученые обнаружили эти каналы практически во всех органах.

По предварительным расчетам, в этих микропротоках содержится пятая часть всей жидкости в организме.

Каналы могут быть связаны с образованием раковых метастаз, поэтому исследователи сосредоточились на анализе содержимого микропротоков с целью найти возможность ранней диагностики канцерогенных заболеваний.




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