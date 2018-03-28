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Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

СМИ: Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций

© REUTERS/ Henry Nicholls
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (43)
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Ранее МИД Люксембурга заявлял, что страна не намерена высылать российских дипломатов из-за развернувшегося скандала в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Люксембург отзывает своего представителя в России для консультаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018/ Geoges Gobet
Российских дипломатов высылают из 25 стран НАТО

При этом накануне глава МИД страны Жан Ассельборн заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Высылка российских дипломатов

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Таким образом, эти государства присоединились к решению Великобритании.

В МИД назвали высылку российских дипломатов "недружественным и провокационным шагом", а также пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Рабочий на газораспределительной станции. Архивное фото.
© Sputnik. Виталий Аньков
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Дело Скрипаля

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна Москва. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

При этом никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией. Владимир Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (43)



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