17:58 28 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Выступление ансамбля Эрцаху

Очамчырский "Эрцаху" выступит в Цхинвале

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
83 0 0

Коллектив из Абхазии приедет в Цхинвал в рамках своего гастрольного тура.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. В Южной Осетии ждут приезда абхазского ансамбля народного танца и песни "Эрцаху". Творческий коллектив из Абхазии представит свою программу в Цхинвале 12 апреля, сказала Sputnik Южная Осетия главный администратор Государственного ансамбля "Симд" Кристина Гаглоева.

Репетиция ансамбля Эрцаху
© Sputnik / Томас Тхайцук
Огонь в душе: очамчырский ансамбль "Эрцаху"

Концерт абхазского ансамбля станет вторым большим культурным событием в этом году. Перед этим, 5 апреля, в Цхинвале концерт даст Госансамбль"Симд".

"Абхазский ансамбль народного танца "Эрцаху" приедет в Цхинвал в рамках гастрольного тура по Северному Кавказу. Днем ранее они порадуют своим творчеством североосетинских ценителей искусства", — сказала Гаглоева.

Ансамбль "Эрцаху" существует уже 40 лет. Последние годы им руководит абхазский деятель культуры, Заслуженный артист Южной Осетии Вианор Логуа.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ Владимир Путин, 28 ноября 2017
    Спелись с Путиным

    Бывший генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Айя Страутмане назвала Владимира Путина лучшим и рассказала, как пела с ним песни.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Помоги мне!

    Генпрокуратура Литвы обратилась к своим коллегам в России с просьбой о правовой помощи в расследовании дела в отношении бывших акционеров банка Snoras.

  • Посольство РФ в Кишиневе
    В ущерб здравому смыслу

    Высылая российских дипломатов, Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и своим интересам, считают в российском посольстве в Молдове.

  • Футбольный мяч, архивное фото
    Футбольная битва

    Игроки сборной Таджикистана уступили в отборочном матче Кубка Азии команде Филиппин, после чего устроили драку с соперниками прямо на поле.

  • Презентация КАМАЗ в Ташкенте
    КАМАЗ по-узбекски

    В Узбекистане запущено производство грузовых автомобилей "КамАЗ" – первые сто автомобилей уже сошли с конвейера.

  • В порт Мууга пришел первый транспорт из Китая за эстонской древесиной
    Встать на путь шелка

    Как Германия через Эстонию получит доступ к грузопотоку китайского проекта "Новый шелковый путь" благодаря покупке эстонского портового оператора.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Игрок в РУСДРАМе
Рулетенбург в Сухуме: премьерный "Игрок" в РУСДРАМе
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях просил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня
Вице-губернатор Кузбасса попросил прощения за трагедию в Кемерово
Сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году
Стало меньше: сколько налогов собрали в Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia