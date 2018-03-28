Очамчырский "Эрцаху" выступит в Цхинвале

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. В Южной Осетии ждут приезда абхазского ансамбля народного танца и песни "Эрцаху". Творческий коллектив из Абхазии представит свою программу в Цхинвале 12 апреля, сказала Sputnik Южная Осетия главный администратор Государственного ансамбля "Симд" Кристина Гаглоева.
Концерт абхазского ансамбля станет вторым большим культурным событием в этом году. Перед этим, 5 апреля, в Цхинвале концерт даст Госансамбль"Симд".
"Абхазский ансамбль народного танца "Эрцаху" приедет в Цхинвал в рамках гастрольного тура по Северному Кавказу. Днем ранее они порадуют своим творчеством североосетинских ценителей искусства", — сказала Гаглоева.
Ансамбль "Эрцаху" существует уже 40 лет. Последние годы им руководит абхазский деятель культуры, Заслуженный артист Южной Осетии Вианор Логуа.