Очамчырский "Эрцаху" выступит в Цхинвале

Коллектив из Абхазии приедет в Цхинвал в рамках своего гастрольного тура.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. В Южной Осетии ждут приезда абхазского ансамбля народного танца и песни "Эрцаху". Творческий коллектив из Абхазии представит свою программу в Цхинвале 12 апреля, сказала Sputnik Южная Осетия главный администратор Государственного ансамбля "Симд" Кристина Гаглоева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Огонь в душе: очамчырский ансамбль "Эрцаху"

Концерт абхазского ансамбля станет вторым большим культурным событием в этом году. Перед этим, 5 апреля, в Цхинвале концерт даст Госансамбль"Симд".

"Абхазский ансамбль народного танца "Эрцаху" приедет в Цхинвал в рамках гастрольного тура по Северному Кавказу. Днем ранее они порадуют своим творчеством североосетинских ценителей искусства", — сказала Гаглоева.

Ансамбль "Эрцаху" существует уже 40 лет. Последние годы им руководит абхазский деятель культуры, Заслуженный артист Южной Осетии Вианор Логуа.