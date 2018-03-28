Апрельская магнитная буря: что прогнозируют астрономы

Наиболее активная фаза магнитной бури, по сообщениям астрономов, придется на период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозирует на апрель этого года всего одну магнитную бурю, сообщает РИА Новости.

Об этом свидетельствуют результаты математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра.

"С вероятностью 70% событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10% — второй уровень. Оставшиеся 20% приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений", — отмечается в сообщении.

Астрономы прогнозируют, что наиболее спокойной геомагнитная обстановка будет в первой декаде месяца, с 1 по 10 апреля. В этот период вероятность даже слабых геомагнитных возмущений оценивается ниже 10%.

С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее 1%.

"Наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера", — уточняет лаборатория. По предварительной информации, эти возмущения могут произойти 19, 21, 25 и 26 апреля.

Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня.