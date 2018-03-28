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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Уголовное дело заведено против дезинформатора о последствиях пожара в Кемерово

© Sputnik. Alexandr Kryazhev
Новости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова (в сети как Евгений Вольнов). Его обвиняют в публичном распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерово. Следствие планирует добиваться его заочного ареста и объявления его в розыск.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Уголовное дело против украинского пранкера, распространявшего ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня", заведено Следственным комитетом России по статье "Возбуждение ненависти или вражды", сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Родственники одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik. Alexandr Kryazhev
Первые выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся в среду

Согласно данным следствия, Никита Кувиков, известный в Сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".

Таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию".

Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

Накануне на ютьюб-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 погибших, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов". Сотрудники были шокированы и ответили, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

На youtube канале ТОК появилось видео о разоблачении фейковых сообщений.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (32)



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