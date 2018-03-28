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Ангел-хранитель детей: ушел из жизни артист Олег Анофриев

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
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Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. О смерти актера сообщила его внучка.

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, автор песен и певец Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.  Печальной новостью с телеканалом поделился телеведущий Александр Олешко.

По его словам, Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. О смерти актера сообщила его внучка.

"Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", — сказал Олешко.

Актер театра и кино, композитор, поэт, исполнитель песен Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года в городе Геленджик.

Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов"(1989) и других. Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).

В 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.

Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Его песни звучат в фильмах "Северный вариант" (1974), "Кот в мешке" (1978), "Хорошо сидим" (1986) и других.

Анофриев известен также как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стал озвученный им мультфильм "Бременские музыканты" (1969), в котором артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львенок и Черепаха пели песенку" (1974), "В порту" (1975) и другие.




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