Робот "Нарт" и фильм "Морской бриз" из Абхазии победили в Москве

Ученики Гагрского лицея-интерната приняли участие в международной научно-практической конференции "Объединяемся Знаниями" - 2018, которая прошла в Москве с 23 по 25 марта.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Робот-официант "Нарт" и короткометражный фильм об Абхазии "Морской бриз" учеников Гагрского лицея-интерната, победили на международной конференции "Объединяемся Знаниями — 2018" в Москве, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель кружка робототехники лицея-интерната Александр Танакбаев.

"Робот-официант "Нарт", которого спроектировали ученики 9 "б" класса Иван Агрба, Аллен Гамисония и Рашид Кушба занял первое место в конкурсе по робототехнике "Нашествие роботов". Также, лучшим на кинофестивале "Гимкинфест-1517" был признан короткометражный фильм учеников 8 "а" Александра Аблотиа и Луки Арджения "Морской бриз", — сказал Танакбаев.

© Фото: Предоставлено: Александром Танакбаевым Ученики гагрского лицея-интерната

По его словам, робот-официант "Нарт" кардинально отличается от прошлых моделей тем, что он собран не из деталей "Лего", а из металла. В высоту абхазский робот около метра, а ширина примерно 50 сантиметров.

"Робот-официант ездит по траектории, умеет определять препятствия и подвезти блюда на встроенном в нем подносе. Все это он делает аккуратно, ничего не проливается и не падает. Корпус его сделан из железных листов, которые вырезали вручную наши ученики. В него встроена электронная плата, которую мы сами программировали", — отметил руководитель кружка.

© Фото: Предоставлено: Александром Танакбаевым Ученики гагрского лицея-интерната

Международная научно-практической конференция "Объединяемся знаниями — 2018" стала седьмой по счету. Ученики лицея-интерната из Гагры приняли в ней участие в третий раз.