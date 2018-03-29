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Мессенджер Telegram, архивное фото

Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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На сбои в работе Telegram жалуются пользователи из России, Италии, Украины, Германии.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера — сообщения не отправляются, следует из данных сайта downdetector, сообщает РИА Новости.

Сбой коснулся нескольких стран. Так, на сайте downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, на сбои в работе Telegram жалуются пользователи из России, Италии, Украины, Германии.

Официальных сообщений в блоге Telegram и его основателя Павла Дурова пока нет.

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© Sputnik. Кирилл Каллиников
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Ранее основатель Telegram Павел Дуров в канале Durov's Channel сообщил, что в течение недели мессенждер ежедневно привлекал более 700 тысяч новых пользователей.

Разработчик также отметил, что годовой прирост новых пользователей Telegram превысил 70 процентов. По словам Павла Дурова, растущая популярность мессенджера сказывается на понимании его ценностей.

Так, количество активных пользователей мессенджера Telegram достигло отметки в 200 миллионов человек.

Как отмечалось на сайте Telegram, если бы мессенджер был страной, то он был бы шестой по численности населения в мире. "В то время как мы безоговорочно верим в людей, оказывается, что 200 миллионов людей также верят в нас", — говорится в релизе.

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.




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