ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки на Кубани

В результате проведенных оперативных мероприятий были обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники УФСБ на Кубани пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, в доме одного из ее участников были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В марте 2018 года в рамках реализации сотрудниками УФСБ России по Краснодарском краю комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из ее участников посредством сети "Интернет" поддерживал связь с членами международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.) в Сирии", – говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый намеревался выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке.

"В результате проведенных оперативных мероприятий по адресу его проживания обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы", – добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Санкция по основной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.