Роскомнадзор о сбое в работе Telegram: мы тут ни при чем

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе мессенджера Telegram, который зафиксирован в четверг как в России, так и во многих других странах, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе

"Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем Роскомнадзор, знайте – мы тут ни при чем", — сообщило ведомство на своей странице "ВКонтакте".

Верховный суд России 20 марта отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.



Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем. pic.twitter.com/7r1BY0PTlA — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.

Основатель Telegram Павел Дуров уже дал пояснения по сбою в работе мессенджера. По его словам, это связано с отключением питания в кластере серверов в Европе.