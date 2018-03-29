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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Роскомнадзор о сбое в работе Telegram: мы тут ни при чем

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера — сообщения не отправляются, следует из данных сайта downdetector.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе мессенджера Telegram, который зафиксирован в четверг как в России, так и во многих других странах, сообщает РИА Новости.

Мессенджер Telegram, архивное фото
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе

"Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем Роскомнадзор, знайте – мы тут ни при чем", — сообщило ведомство на своей странице "ВКонтакте".

Верховный суд России 20 марта отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Основатель Telegram Павел Дуров уже дал пояснения по сбою в работе мессенджера. По его словам, это связано с отключением питания в кластере серверов в Европе.




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