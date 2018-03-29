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Создан исследовательский центр "Абхазская энциклопедия"

© Фото: http://albumarium.com/
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Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 29 марта в Сухуме.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Решение о создании госучреждения Кабинета Министров Абхазии "Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия" было принято Кабмином республики в четверг 29 марта.

Фотограф Ибрагим Чкадуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы не просто создаем это учреждение, но также вводим понятие "национальная энциклопедия". В задачу этого учреждения входит сбор, обработка и издание материалов, связанных с Абхазией и со всеми процессами, которые происходят в ней. Это поможет распространению информации об Абхазии за ее пределами, в том числе через электронные средства информации", — представил проект начальник правового отдела Кабмина республики Лаша Цаава.

По мнению министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, было бы целесообразнее создать это госучреждение на базе действующих институтов, а не открывать новое.

Премьер-министр республики Беслан Барциц напомнил, что распоряжение о создании Государственного учреждения "Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия" издал глава государства.

"По этому распоряжению Кабинету Министров Абхазии было поручено создать госучреждение "Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия", утвердить устав структуры, размер бюджетных ассигнований. В данном случае мы выполняем распоряжение президента и утверждаем новое научное учреждение", — подчеркнул он.

Министр образования Адгур Какоба считает, что работа автономного учреждения всегда эффективнее и новый научный центр следует создать отдельно от других институтов. Он попросил коллег принять решение в пользу этого, что они и сделали.

Абхазская азбука.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На заседании Кабинета Министров Абхазии был назначен директором новой госструктуры Василий Авидзба.

Василий Авидзба родился 14 ноября 1958 года в селе Верхняя Эшера Сухумского района. В 1984 году с отличием окончил филологический факультет Абхазского государственного университета по специальности "Абхазский язык и литература".

С 1997 года по 1999 годы занимал должность замдиректора по науке и исполняющего обязанности директора АбИГИ. С 1999 года по 2016 годы – директор АбИГИ. С 2016 года работал главным научным сотрудником АбИГИ и завкафедрой "Абхазоведение" АГУ.

Участник Отечественной войны народа Абхазии. Награжден орденом Ахадьз-апша III степени, орденом "Трудовая слава" III степени, лауреат Государственной премии в области науки имени Дзидзария.




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