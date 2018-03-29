Детский ансамбль "Адац" занял первое место на фестивале в Нальчике

V Международный вокально-хареографический фестиваль "Подкова счастья" прошел в столице Кабардино-Балкарии, в Нальчике, с 23 по 25 марта.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Детский ансамбль народного танца "Адац" занял первое место на V Международном вокально-хореографическом фестивале "Подкова счастья", который прошел в Нальчике с 23 по 25 марта.

© Фото: Данил Агрба Ансамбль "Адац" занял первое место на международной олимпиаде в Лазаревском

"На фестивале было много участников из различных городов России, исполнялась народная музыка, зрелищные и красивые танцы. Больше было хореографических ансамблей, среди них наши были младше всех по возрасту, у нас есть танцоры, которым 8-10 лет, самым старшим по 11 лет", — сказала музыкант ансамбля, заслуженная артистка Абхазии Нателла Бигвава.

Атмосфера на фестивале была очень оживленной и праздничной, юные абхазские танцоры получили массу положительных эмоций, заметила она.

"Зрители очень тепло приняли выступления наших детей, было два танца, один из них – танец крестьян, который особо понравился публике. Члены жюри выбрали его, и уже 25 марта на гала-концерте наши танцоры исполнили его еще раз. За великолепное исполнение танца ансамбль "Адац" удостоился первого места, дети с огромной радостью восприняли это", — подчеркнула Бигвава.

Ансамбль "Адац" выступал под живую музыку.

"Многие коллективы выступают под фонограмму, у нас все проходит вживую, это, конечно, важно, так как живой звук дает больше эмоций, как самим танцорам так и зрителям, которые лучше воспринимают естественное звучание инструментов", — сказала Бигвава.

В 2018 году фестиваль в Нальчике стал первым выездом коллектива за пределы Абхазии, заметила она.

"У нас есть приглашение из Крыма, в мае планируем поехать в "Артек", — рассказала о планах музыкант.

"Подкова счастья" – это культурный форум, который собирает десятки молодежных творческих коллективов из России и Ближнего зарубежья.