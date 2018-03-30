Вещание RT в Вашингтоне завершится 1 апреля

Конгресс США продолжает обсуждение новых законопроектов, направленных на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране. Предлагается обязать массмедиа отчитываться перед властями раз в полгода, а в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Телеканал RT исключен из ветки вещания из-за статуса иноагента компанией-провайдером, транслировавшей эфир в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.

"Мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США", — сообщила она.

Симоньян отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — добавила главред.

Последним днем вещания RT в Вашингтоне станет 31 марта, позднее сообщили в редакции канала.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию на американские выборы. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.