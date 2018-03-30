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Цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Задержана гендиректор компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ

© Sputnik. Александр Кряжев
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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (37)
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В ходе следствия установлено, что гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Задержана генеральный директор компании-собственника сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко.

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", — приводятся слова Петренко в официальном Telegram-аккаунте Следственного комитета РФ.

В ходе следствия установлено, что Богданова, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (37)



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